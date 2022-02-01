Kur korumalı mevduata yeni düzen: Kapsamı genişletildi, Merkez Bankası'na faiz yetkisi verildi

Döviz koruma kalkanı hesaplarının kapsamının genişletilmesi çabaları sürüyor. İlk kez herhangi bir yasaya dayanmaksızın 21 Aralık 2021 günü çıkarılan bir Merkez Bankası Tebliğiyle uygulanmaya başlatılmış, 29 Aralık günü altın karşılığı hesaplarının dönüştürülmesi de kapsama eklenmişti. Daha sonra ilki 31 Aralık ikincisi 11 Ocak tarihlerinde olmak üzere 2 kez daha değiştirildi ve tüzel kişiler de kapsama alındı. Ayrıca 29.12.2021 günü yürürlüğe giren 7352 sayılı Yasayla kur koruma karşılığında ödenecek paralar vergiden bağışık tutuldu.

Bugün (1.2.2022) Resmi Gazete'de üç Merkez Bankası Tebliği daha yayımlandı.

“Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ” yurtdışında yaşayan vatandaşları ilgilendiriyor. Bu durumda olanlar yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalara açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının da koruma kalkanından yararlandırılabilecekler.

Merkez Bankası'nın 2022/ 5-6 sayılı iki tebliğiyle; “Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir” kuralı eklendi.