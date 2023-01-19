Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası, Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, orta vadeli faiz hedefinin yüzde 5 olduğunu belirtmişti. Açıklamada, “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir” denilmişti.

Kurul, 20 Ocak 2022'deki geçen yılın ilk toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Onu takip eden 7 toplantıda (17 Şubat 2022, 17 Mart 2022, 14 Nisan 2022, 14 Nisan 2022, 26 Mayıs 2022, 23 Haziran 2022 ve 21 Temmuz 2022) politika faizi yüzde 14 düzeyinde sabit tutuldu.