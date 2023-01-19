Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu iddiası

Milyonlarca emeklinin 2018’de almaya başladığı 1,000 liralık ikramiyeye senelerce hiçbir zam yapılmadı. Son olarak hükümet, geçen yıl emekli ikramiyelerine 100 lira zam yapmış olsa da söz konusu artış emekliler tarafından sert tepki görmüştü.

'İkramiyeler 3500 lira olsun' teklifini Cumhur ittifakı. reddetmişti

İYİP, 2018’de verilen 1,000 liralık tutarın enflasyon farkları göz önüne alınırsa bugün 3,700 liraya denk geldiğini ifade etti.

İYİP'in TBMM’ye sunduğu teklife göre her bir bayram için emeklilere 3,500 TL ödenecek, yani yıl sonunda yapılan toplam ödeme tutarı 7 bin TL’ye yükseltilecekti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan bu teklif, daha önce emeklilerin lehine verilen teklifler gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Masadaki rakam 2 bin TL

Hükümet, geçen yıl yapılan ve emekliler tarafından eleştirilen 100 liralık artış oranını yeni yılda yapacağı büyük bir zam ile telafi etmek istiyor. Gerçekgündem’in haberine göre; TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapmaya hazırlanılırken, yeni yılda emekli ikramiyelerinin 2000 lira seviyesine çekmesi bekleniyor.