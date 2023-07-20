Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.
TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 17,5 seviyesine yükseltti.
soL - İstanbul
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 17,5 seviyesine yükseltti.
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.
TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 17,5 seviyesine yükseltti.