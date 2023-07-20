Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 17,5 seviyesine yükseltti.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.

TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 17,5 seviyesine yükseltti.