Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Toplantı sonrası yılın dördüncü faiz kararı açıklandı.

PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Açıklamada, "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmiştir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Bu yılın ilk 3 toplantısında da sabit tutuldu

TCMB geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise yüzde 14'te sabit tutmuştu.

PPK'nın geçen ayki toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü" belirtilmişti.

TCMB Şahap Kavcıoğlu, Mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, "liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını" söylemişti.