Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 44'ten yüzde 60'a çıkardı

Merkez Bankası'nın ağustos ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi"nde enflasyon beklentilerinde büyük bir artış yaşandı.

Ağustos ayı anketine katılan 40 profesyonel, yıl sonu enflasyon (TÜFE) tahminini temmuz ayındaki yüzde 43,82 seviyesinden yaklaşık 16 puan yükselterek yüzde 59,46'ya çıkardı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 33,21'den yüzde 42,01'e, 24 ay sonrası tahmini ise yüzde 19,04'ten yüzde 22,54'e yükseltildi.

12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi 35 liraya yaklaştı

Ağustos ayında, yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi 28,46 liradan 29,82 liraya yükseldi. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise 31,42 seviyesinden 34,58 liraya ulaştı.

2023 sonu büyüme beklentisi ise ağustosta değişim göstermeyerek yüzde 3,7'de kaldı. 2024 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,94 iken, bu anket döneminde yüzde 19,34 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 19,19 olarak gerçekleşti.