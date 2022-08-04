Merkez Bankası: Enflasyon artışına en belirgin katkı temel mal ve hizmet grupları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aylık Fiyat Gelişim Raporu'nu yayınladı.

Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatlarının Temmuz ayında yüzde 2,37 oranında arttığı, yıllık enflasyonun ise 0,98 puan yükselişle yüzde 79,60'ya çıktığı belirtildi.

Enflasyona 'en belirgin' katkı

"Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken diğer gruplarda yükselmiştir. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir" denilen raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseliş kaydetmiştir. Bu dönemde, yıllık enflasyon hizmet grubunda lokanta-otelde gerilerken, ulaştırma ve kirada daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda artmıştır. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artışta tütün ürünlerindeki vergi ayarlamasının sınırlı etkisinin yanı sıra üretici firmaların fiyatlama davranışları etkili olmuştur.

Gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada sınırlı bir düşüş kaydetmiş, işlenmiş gıdada ise yükselmeye devam etmiştir. Enerji enflasyonu, uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüme paralel olarak gerileyen akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarıyla düşüş göstermiştir. Uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürmüştür.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimi bir önceki aya göre artışa işaret ederken, göstergelerin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir."

ÜFE yüzde 144,61

Yurt içi üretici fiyatlarının da Temmuz ayında yüzde 5,17 oranında arttığı, yıllık üretici fiyatı enflasyonun 6,30 puan yükselişle yüzde 144,61'e çıktığı söylenen raporda, "Alt gruplar geneline yayılan fiyat artışları temmuz ayında da devam ederken, elektrik, doğalgaz, temel eczacılık ürünleri ve tütün ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekmiştir. Öte yandan, uluslararası petrol ve endüstriyel metal fiyatlarındaki gerilemenin üretici fiyatları üzerindeki etkileri sınırlı da olsa gözlenmeye başlamış, bu dönemde rafine petrol ürünleri ve ana metal fiyatları düşüş göstermiştir" denildi. (ANKA)