Merkez Bankası dövize üçüncü müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dövize 10 Aralık'taki doğrudan müdahalesinin büyüklüğünün 687 milyon dolar olduğu açıklandı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 Aralık'ta gerçekleştirilen dövize doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada dövize 3. doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 687 milyon dolar olduğu açıklandı.

10 Aralık günü 1 dolar/TL 13,78'le başlarken günün sonunda 13,87 olmuştu.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Böylece 1, 3 ve 10 Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 2 milyar 35 milyon dolar oldu.

TCMB, Aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

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