'Merkez Bankası büyük para basımına hız verdi’ iddiası: İşte piyasadaki banknot sayısı

Enflasyon ve alım gücünün düşmesi nedeniyle, 50-20 ve 10 TL'lik para basım miktarlarının giderek azaldığı, 'büyük değerli' banknotların sayısının ise arttığı ifade ediliyor. Maliyeti değerinden daha fazla olan madeni paraların ise hurdacılar tarafından toplandığı ve eritilerek satıldığı belirtiliyor.

Anlamını yitirdi

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda, banknot konusunda şu ifadeler yer aldı:

“Enflasyonun karşısında artık 200 TL'ler gündelik hayat ve ticari ilişkilerde yetmiyor. Yüksek kupürlü kâğıt para ihtiyacının üzerini örtmek için de 200 TL'den daha fazla, 100 TL basılmaya başlandı. Dolaşımda işlem gören banknotların toplamı 3.4 milyar adet olurken bunun üçte biri tek başına 100 TL'lik para oluşturuyor. Toplam kağıt paralar içinde 100 TL'nin payı yüzde 35.6, 200 TL'nin payı yüzde 21.1 düzeyinde bulunuyor. İki kupürün emisyon hacmi içindeki toplam payı ise yüzde 56.7'ye ulaşıyor. 50, 20, 10 ve 5 liralıklar enflasyon nedeniyle tamamıyla anlamsız ve ihtiyaca cevap vermekten uzak hale geldi. Olağan koşullarda işleyen bir ekonomide yüksek değerli kupürlerin az erişilir olması gerekirken Türkiye'de bu oran üçte iki düzeyine çıktı.”