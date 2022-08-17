Yandaş yazar yazdı: EYT çıkarsa ilk maaş ne zaman?

Yandaş Türkiye gazetesinin köşe yazarı İsa Karakaş, EYT düzenlemesine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"2022 yılı Merkezi Bütçe ile 2022 yılı SGK’nın bütçesinde emekli edilecek EYT’lilere ödenecek emekli maaşları için bir karşılık ve planlama yapılmadığından 31 Aralık 2022 tarihine kadar EYT’den emekli olacaklara maaş verilmesi imkân dışında bulunmaktadır" diyen Karakaş, "EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanun en erken aralık içinde kabul edilecektir. Yürürlük tarihi 2023 yılının ocak ayı olması değerlendirilmektedir" ifadesini kullandı.

Karakaş, ETY'nin hayata geçmesi ve olası ilk maaş tarihine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu bağlamda EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanun en erken aralık içinde kabul edilse ve yürürlük tarihi 2023 yılının ocak ayı kabul edilse bile EYT’lilerin en erken 2023 yılı şubat ayında emeklilik maaşına kavuşabilecekleri kanaatindeyim.

Keza EYT’liler çıkarılacak yasanın yürürlüğe konacağı ocak ayında emeklilik dilekçelerini verse bile açıklanan SGK mevzuatı gereğince takip eden şubat ayından itibaren maaş alabileceklerdir."