Merkez Bankası brüt rezervleri yılın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artarak 75 milyar 176 milyon dolardan 76 milyar 621 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 11 Kasım haftasında 2 milyar 395 milyon dolar artarak 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

TCMB toplam rezervleri 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3.8 milyar dolar arttı ve 117.5 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Buna göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Net rezerv 18,2 milyar dolar

TCMB’nin net rezervi de geçen hafta 3,7 milyar dolarlık artışla 18,2 milyar dolara ulaştı.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan TL karşılığı swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar çıkarıldığında net rezerv 11 Kasım’da -54,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam -57,6 milyar dolardı.