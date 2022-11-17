DİSK: Çalışabilir 64,7 milyondan sadece 21,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda

DİSK-AR'ın hazırladığı "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü (2022 3. Çeyrek)" isimli rapor yayımlandı.

Rapora göre çalışma çağındaki 64,7 milyon kişinin sadece 21,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı işlerde çalışıyor. 2022 yılı 2. çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısıysa 7,7 milyonu aştı.

'Genç kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 48’i aştı'

Raporun bir bölümü şöyle:

"Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 3. çeyrek dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) 15 Kasım 2022’de yayımlandı. 2022 3. çeyrek dönemi Temmuz, Ağustos ve Eylül 2022 aylarını kapsıyor ve TÜİK’in yeni metodolojisine dayanıyor. Bilindiği gibi TÜİK, Mart 2021’den beri aylık ve üç aylık verileri ayrı ayrı açıklıyor. Aylık veriler daha sınırlı iken üç aylık veriler daha geniş bir kapsama sahiptir.

TÜİK, 2022 3. çeyreğinde 30 milyon 665 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısını 2022 3. çeyreğinde 123 bin kişilik artışla 30 milyon 787 bin olarak açıkladı. 2022 3. çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti. Ancak TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermiyor. Bu nedenle alternatif işsizlik hesaplamaları yanında alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır!

TÜİK’in resmi istihdam oranı 2022 3. çeyrekte yüzde 47,5 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 30,5 iken KATİ oranı yüzde 18,6 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 65 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 49 olarak hesaplandı.

Genç işsizliğinde artış eğilimi devam ediyor. TÜİK verilerinden yaptığımız hesaplamaya göre gençlerde geniş tanımlı işsizlik yüzde 36,6 düzeyinde gerçekleşti. Genç kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 48’i aştı."