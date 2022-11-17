Çalışana doğalgaz ve elektrik desteği adı altında patrona teşvik: İşte ayrıntılar

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Resmî Gazete’de yayımlanarak 9 Kasım'da yürürlüğe giren torba kanunla çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesinin ayrıntılarını yazdı.

Doğan, kimlerin, nasıl yararlanacağı hakkında "İşveren aylık 1.000 liraya kadar çalışanına elektrik ve ısınma gideri altında ödeme yapabilecek. Bu tutara kadar da ödemeler gelir vergisinden muaf olacak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim kesintisine tabi tutulmayacak. Bu tutarın aşılması halinde ise aşan kısım gelir vergisi ve sigorta prime tabi olacak. Böylece işverenlerin, 2022’nin Kasım ayından 2023’ün Haziran sonuna kadar aylık 1.000 lira üzerinden toplam 8.000 lira çalışana vereceği destek, gelir vergisi ve sigorta primine tabi olmayacak. İşverenin bu ödemeyi, çalışanın aylık ücretine ilave olarak vermesi gerekiyor. Ücretin üzerine 1.000 lira ek ödeme şeklinde yapılması gerekiyor. Elektrik ve ısınma desteğinden özel sektör işyerleri yararlanacak. Düne kadar çalışanına, elektrik ve ısınma gideri altında ödeme yapan işverenler; 1.000 liraya kadarki ödemelerden 178 lira gelir vergisi, 454 lira da sigorta primi olmak üzere toplamda 633 lira ödemek durumunda kalıyorlardı. Yeni düzenleme sonrası artık gelir vergisi ve sigorta primi ödenmeyeceğinden 633 lira çalışanın maaşına eklenecek. İşverenden de bu 1.000 lira üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak." dedi.

Patronlara teşvik

Düzenlemede yer alan bu teşvik, işçiye elektrik ve ısınma gideri altında yapılan ödemelerin bir kısmının gelir vergisi ve sigorta primi kesintisinden geçici bir süre muaf hale getirmesi nedeniyle daha çok çalışanların lehine gibi gözükse de, patronlara da fayda sağlayacak. Bu ödemeyi yapmayı tercih eden patronların sağlanan teşvikle, önümüzdeki dönemde asgari ücretin de artacağı düşünüldüğünde, çalışanların asıl ücretlerine yapması gerekecek zam baskısı biraz hafifleyecek.

Enflasyonun hızlı arttığı geçtiğimiz dönemde, patronlar işyerlerinde çalışanların gelirlerinde yaptıkları düzeltmeleri mümkün olduğunca geçici ve asıl ücretlere yansımayacak biçimde yapmayı tercih etmişlerdi. Torba Kanun'daki bu son düzenleme de, işçilerin asıl ücretlerine yansımayacak "geçici ek ödeme" niteliğindeki uygulamalarla paralel olacak.