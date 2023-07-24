Merkez Bankası Başkanı'na önceden iletilen soruların sorulacağı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü enflasyon raporunu açıklayacak ve yeni başkan Hafize Gaye Erkan, bu kapsamda ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak. Uzmanlar, para politikası konusundaki düşüncelerini, önümüzdeki döneme dair öngörülerini Erkan'dan dinleyecek.

10 Haber yazarı Barış Soydan'ın aktardığına göre kulislerde Erkan'ın soru-cevap oturumunun önceden belirlenmiş biçimde akacağı, seçilmiş bazı katılımcıların kendilerine iletilen soruları soracağı, Erkan’ın da önceden hazırlanan cevapları vereceği konuşuluyor.