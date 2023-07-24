Merkez Bankası Başkanı'na önceden iletilen soruların sorulacağı ortaya çıktı

Gazeteci Barış Soydan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kamuoyunun karşısına ilk kez çıkacağı toplantıdan önce kendisine soruların iletildiğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü enflasyon raporunu açıklayacak ve yeni başkan Hafize Gaye Erkan, bu kapsamda ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak. Uzmanlar, para politikası konusundaki düşüncelerini, önümüzdeki döneme dair öngörülerini Erkan'dan  dinleyecek.

10 Haber yazarı Barış Soydan'ın aktardığına göre kulislerde Erkan'ın soru-cevap oturumunun önceden belirlenmiş biçimde akacağı, seçilmiş bazı katılımcıların kendilerine iletilen soruları soracağı, Erkan’ın da önceden hazırlanan cevapları vereceği konuşuluyor.

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