Merkez Bankası Başkanı: Madeni 5 lira ve 500 liralık banknot çıkarma hazırlığımız yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kavcıoğlu'na eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu'nun gündeme getirdiği 500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıkların başladığı yönündeki iddiası soruldu. Kavcıoğlu, "Böyle bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın bir tane tweetiyle gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle bir hazırlığımız yok. Kendilerini gündemde tutmak için attıkları bir tweet. Ciddiye alınacak bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi de yok. Böyle bir hazırlığımız da yok” dedi.

ANKA'nın haberine göre Kavcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyondaki artışa önce global ve lokal bakmak lazım. Son rapordaki tahminleri savaş olmasaydı bugün çok daha farklı noktalarda revizyona ihtiyaç duymadan sürdürebilecektik. Birinci derecede uluslararası piyasalardaki gelişmeler pandemi ile başlayıp tedarik zincirindeki sıkıntılar ve Rusya Ukrayna çatışmasıyla birlikte emtia fiyatlarının küresel artış göstermesi dünyadaki ve bizdeki enflasyonun yükselişinde çok büyük bir etkisi olmuştur. Onun dışında içeride de iç talep ve talepten kaynaklanan önemli bir artışa para politikasıyla karşılık vereceğimiz yükseliş yok. Bu noktada hem Merkez Bankası hem hükümet gerekli adımları atmıştır atmaya devam ediyor.

Turizme yönelik beklentilerimiz çok olumlu. 2019 öncesi rakamlarının üzerine çıktı. Dolayısıyla rezervasyonlar ve talepte Avrupa Orta Doğu çok büyük artış söz konusu. Çatışma ve sıkıntıların nasıl sonuçlanacağı önemli. Türkiye bu coğrafyada komşularıyla yakın ilişkileri olan bir ülke. Bu sıkıntılardan veya oluşacak iyileşmelerden kısa sürede olumlu olumsuz etkileniyoruz. Turizmde ciddi sıkıntı görmüyor iyi bir artış bekliyoruz, cari dengeye olumlu yansıyacak.

Enflasyonla ilgili sunumlarda söyledim ciddi ve kararlı adımlar atıyoruz. Tüm paydaşların bu işi reel sektör finans sektörü hükümet ciddi olarak herkesin üzerine düşeni yapması gereken bir süreçteyiz. İngiltere’de birçok kuruluş marketler zam yapmayacağını, indirim yaparak devam edeceğini söylüyor. Bu bir fedakârlık. Dünyada yaşananları göz ardı ederek bakmamak lazım. En önemli sorun enflasyondur."