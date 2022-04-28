Merkez Bankası Başkanı: Madeni 5 lira ve 500 liralık banknot çıkarma hazırlığımız yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kavcıoğlu'na eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu'nun gündeme getirdiği 500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıkların başladığı yönündeki iddiası soruldu. Kavcıoğlu, "Böyle bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın bir tane tweetiyle gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle bir hazırlığımız yok. Kendilerini gündemde tutmak için attıkları bir tweet. Ciddiye alınacak bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi de yok. Böyle bir hazırlığımız da yok” dedi.
ANKA'nın haberine göre Kavcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: