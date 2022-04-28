Maçoğlu'ndan tepki: Dersim'de itfaiye biriminin elektriğini kesmeye çalıştılar

Dersim'de belediyenin itfaiye ekiplerinin bulunduğu birimin elektrikleri kesilmeye çalışıldı.

Duruma tepki gösteren Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Belediyemiz itfaiye biriminin elektriğini zorla kesmeye gelen görevlilere, belediye personelimizce müsade edilmemiştir. 24 saat esasıyla çalışan, acil durumlara müdahale eden itfaiye biriminin elektriğini kesmeye kalkan bir anlayışı anlamamız mümkün değil" derken, "Kamu kurum ve kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Kamunun bünyesinde, temel bir hak olan elektrik hizmetini özelleştirerek kamu kurumlarını çalışmaz hale getiriyorlar. Malum şirketi Dersim halkıyla birlikte mahkum edeceğiz!" ifadesini kullandı.