Merkez Bankası Başkanı KKM maliyetini açıklamadı: 'İhlal varsa sorumluluk benimdir'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet milletvekillerinin 2023 yılı bütçesi görüşülürken talebi üzerine Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduatla (KKM) ilgili sunum yapması kararlaştırılmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün komisyona KKM ve Merkez Bankası’nın çalışmaları hakkında ilgili sunum yaptı ve milletvekillerine bilgi verdi.

Kavcıoğlu’nun sunumu öncesinde usul tartışması yapıldı. AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Merkez Bankası’nın her bilgiyi vermek zorunda olmadığını ifade ederek, “Biz her bilgiye ulaşmak istiyoruz, ulaşırız. Bunun önünde kimse engel olamaz diye bir davranış olamaz. Mümkün değil. Bazı şeyler özel kalabilir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da Aydemir’in sözünü eleştirerek, “TBMM’ye her türlü bilgi verilir. Burada sakıncası olan bilgi de gizli oturumda verilir. Hiçbir bilgi TBMM’den saklanamaz. Sayın Aydemir bunu söylememeniz lazımdı. Gizli olması gereken bilgiler gizli oturumla verilir, bizden hiçbir bilginin saklanmaması gerekir” diye konuştu.

KKM’nin maliyetini açıklamadı

Kavcıoğlu’nun sunumunda KKM’nin maliyetini açıklamamasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, soru cevap bölümünde açıklayabileceğini söyledi. Kavcıoğlu, ısrar üzeri KKM’nin maliyetiyle ilgili şunları söyledi:

“Bu konuyla ilgili tabii torba yasadan beri Merkez Bankamızın uygulamaları konusunda tartışma devam ediyor. Merkez Bankası’yla ilgili, Merkez Bankası Kanunu yüce Meclis’in çıkardığı kanun, ben milletvekilliği yapmış birisi olarak, Meclis’e karşı saygısızlık, bir şey gizlemek söz konusu olamaz… Biz kesinlikle kendi kafasına göre davranan bilgileri gizleyen, bu hoş olmayan ifadeler. T.C. Merkez Bankası Kanununda bizim neyi açıklayacağımız, açıklamayacağımız tarif erilmiştir. Altını çizmek istiyorum.

Sayın Başkan dedi ki ‘Saat 7’de piyasalar bittikten sonra öğrenebilirsiniz’. Evet, doğru tüm bilgileri öğrenebilirsiniz ama açıklayamayız. Bizim neyi açıklayacağımız, Merkez Bankası Kanunu, kanun önümde. Biz her gün analitik bilanço yayınlarız, kanun bize neyi açıklayacağımız Merkez Bankası olarak yetkilendirmiştir ve orada yayınlarız. Artı dünyanın en şeffaf Merkez Bankası olarak haftalık bilançosunu yayınlar, Resmi Gazete’de yayınlanır. Buranın dışındaki bilgiler bir, kurum olarak kanunda tanımlanmış, kar ve zararı yıl sonunda. Biz Merkez Bankası’nın hiçbir kalemi gizli değildir. En şeffaf Merkez Bankası.

'Merkez Bankası'nın gizliliğini korumakla görevliyiz'

Neyin açıklanacağını, bu yüce Meclis’in çıkardığı kanunun çıkardığı yetkileri kullanıyoruz. Bu yetkileri beğenmezseniz, bu yüce Meclis kanunu tadil eder, biz tekrar bu yetkiler çerçevesinde daha fazla açıklama yapabiliriz. Bunun en güzel örneği, (CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu) Bülent Bey de, Sayın Başkan da (Durmuş Yılmaz) bir kurumun kar ve zarar kalemlerinin dönem içinde açıklanmasının zararlarını ya da olumsuzluklarını benden çok iyi bilirler. Artı Merkez Bankası’nın gizliliği, bu gizlilik sizden, yüce Meclis’ten gizlilik değil. Merkez Bankası’nın devletin, yüce milletin kasası olarak, para basma yetkisi verilen bir kurum olarak gizliliğini biz korumakla görevliyiz.

'Burada bir ihlal varsa sorumluluğu benimdir'

Burada bir ihlal varsa bu sorumluluk benimdir. Artı haftalık olarak Resmî Gazete’de tüm bilanço kalemleri arındırılarak, açıklanması gereken, yine bu yüce Meclis’in kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde Resmi Gazete’de yayımlanır. Orada bir sorumluğunda bir şey varsa, yine o sorumluluğu alırım." (Tamer Arda Erşin - ANKA)