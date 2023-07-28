Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı: Yeni atananlar kimler?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Merkez Bankası'na atanan üç yeni başkan yardımcısı da Boğaziçi Üniversitesi mezunu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, atanan isimlerden Osman Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Eğitim hayatına ABD'de devam ederek New York City University Graduate School and University Center'da yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etti. Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün başında bulundu.

Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu, Pensilvanya Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Karahan, ABD'nin 12 merkez bankasından biri olan New York Merkez Bankası'nda (Federal Reserve Bank of New York) görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da başkan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, aynı üniversitede Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006'da Ekonomi doktorasını yaptığı ABD'deki Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi.

Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazılar yazan Hatice Karahan, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı olarak göreve gelmişti.

Ne olmuştu?

2018 seçimleri sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırılmış ve bu göreve Berat Albayrak atanmıştı. Albayrak'ın Aralık 2020’deki istifası sonrası yerine Lütfü Elvan getirildi.

Aralık 2021’de ise bu kez Elvan'ın istifası üzerine görevi o dönem Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Nureddin Nebati devraldı. Bu süreçte Merkez Bankası başkanlığında da üst üste değişimler yaşandı. Faizleri yükselten son Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu.

Ağbal beş aydan az bir süre kaldığı bu görevden Mart 2021’de alındı ve yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. 9 Haziran'da da Kavcıoğlu başkanlık görevinden alınmıştı. Yerine Hafize Gaye Erkan atandı.