Merkez Bankası, bankaların satabileceği dövize limit getirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz işlemlerine kısıtlama getirdi. Kısıtlama kararına göre, bankalar müşterileri için piyasadan saat 13.00’e kadar döviz alımı gerçekleştirebilecek.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası’nın söz konusu kararını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Babuşcu'nun "Gerçek ve tüzel kişilere(tüm müşterilere) her bankanın satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdi" ifadelerine yer verdiği açıklaması şöyle:

"Merkez Bankası bankalara dövizde işlem saati kısıtlaması getirdi.. Bankalar müşterileri için piyasadan saat 13.00’e kadar döviz alabilecek.

Merkez Bankası’ndan ikinci karar: Gerçek ve tüzel kişilere(tüm müşterilere) her bankanın satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdi. Limitler her banka bazında ayrı belirlendi."