Merkez Bankası, bankaların hazine sorumlularıyla görüşecek

Merkez Bankası'nın bugün bankaların hazineden sorumlu genel müdür yardımcıları ile Kur Korumalı Mevduat'ı da içeren bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Haber Merkezi

Bankacılık kaynakları bugün Merkez Bankası ile bankaların genel müdür yardımcılarının bir araya geleceğini, toplantıda genel değerlendirme yapılmasını beklediklerini söyledi.

Reuters’a bilgi veren dört bankacılık kaynağı TCMB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ve bankaların hazineden sorumlu genel müdür yardımcılarının bugün bir araya geleceğini belirtti.

Kur Korumalı Mevduat da masada

Toplantıda genel değerlendirme yapılacağı kur korumalı mevduat hesaplarının da konuşulacağı belirtildi.

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