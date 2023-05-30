Merkez Bankası, bankaların hazine sorumlularıyla görüşecek

Bankacılık kaynakları bugün Merkez Bankası ile bankaların genel müdür yardımcılarının bir araya geleceğini, toplantıda genel değerlendirme yapılmasını beklediklerini söyledi.
Reuters’a bilgi veren dört bankacılık kaynağı TCMB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ve bankaların hazineden sorumlu genel müdür yardımcılarının bugün bir araya geleceğini belirtti.
Kur Korumalı Mevduat da masada
Toplantıda genel değerlendirme yapılacağı kur korumalı mevduat hesaplarının da konuşulacağı belirtildi.
Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği ilk haftada dolar/TL 20,5’e yaklaşırken, rezervler ise alarm veriyor.