Merkez Bankası arka kapı satışlarında gaz kesti: Net rezervlerde tarihi artış

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini Türk Lirası'nın değerini savunmak için kullanmayı bırakmasıyla birlikte net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük artışı gerçekleştirdiği hesaplandı.

Reuters'ta yer alan habere göre dört bankacının yaptığı hesaplamalarda net rezervlerin 16 Haziran'daki 473 milyon dolar düzeyinden 23 Haziran'da yaklaşık 9 milyar dolara yükseldiği tahmin edildi. Böylece net rezervlerdeki artış tahminleri 8,2-9 milyar dolar aralığında yer aldı.

Merkez Bankası verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış Şubat 2002'nin ilk haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarla gerçeklemişti.

Aynı bankacılar altın ve brüt döviz rezervlerinden oluşan toplam rezervlerin ise geçen hafta yaklaşık 4,5 milyar dolar artışla 107,5 milyar dolara yükseleceğini hesapladı.