Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 23,85 olarak açıkladı.

Haber Merkezi

Merkez Bankası aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 9,98'den 13,77'ye yükseldi.