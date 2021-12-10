Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 23,85 olarak açıkladı.
Haber Merkezi
*Neval Oğan Balkız
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 23,85 olarak açıkladı.
Haber Merkezi