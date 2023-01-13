Merkez Bankası anketi: Dolar kuru beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Ocak ayı istatistikleri yayımlandı. Ankete göre, enflasyon beklentileri gerilerken, döviz kuru beklentileri yükseldi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi 34,92'den 32,46'ya geriledi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise 34,92'den 30,44'e geriledi. 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise yüzde 20,56'dan yüzde 17,18'e geriledi.

12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi 22,77'den 23,43 TL'ye yükseldi. Yıl sonu döviz kuru beklentisi ise 23,12 TL'ye yükseldi.

2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1 ile değişmedi. 2024 yılı büyüme performansının ise yüzde 4,3 olması öngörülüyor.