Merkez Bankası açıkladı: Eylül'de cari fazla verildi

Bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 730 milyon dolar azalarak 1 milyar 23 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 925 milyon dolar artarak 3 milyar 674 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.