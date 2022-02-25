Merkel'den 'Ukrayna' açıklaması: Avrupa tarihinde derin bir dönüm noktasındayız

Almanya'nın eski Şansölyesi Angela Merkel, Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan askeri harekatını "Avrupa tarihinde derin bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek kınadı.

Almanya devlet haber ajansı dpa'ya konuşan Merkel, "Uluslararası hukukun bu açık ihlali için hiçbir gerekçe yok ve bunu mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

Eski Şansölye, "Aklım ve dayanışmam, bu korkunç saatler ve günlerde Ukrayna halkı ve Cumhurbaşkanı [Volodimir] Zelenskiy liderliğindeki hükümetle birlikte" ifadelerini kullandı.