Merkel: Rusya'nın saldırganlığına biz de daha hızlı tepki vermeliydik

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Die Zeit gazetesinde yayımlanan röportajında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Almanya'nın savunma harcamalarını artırmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Rusya'nın Kırım'ı 2014'teki ilhakı ve NATO'nun Baltık ülkelerinde konuşlanmış askerleri olması sonrası Rusya'nın G8'den çıkarıldığını" belirten Merkel, "Ancak Rusya'nın saldırganlığına biz de daha hızlı tepki vermeliydik" yorumunda bulundu.

Merkel, Bundeswehr'in 2014'ten sonra daha iyi silahlarla donatılması konusunda kendisini yeterince zorlamadığı konusunda kendisini eleştirdi.

NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma" hedefini Alman hükümetinin programına aldıklarını ancak Almanya'nın artışa rağmen yüzde 2 hedefine ulaşamadığını belirten Merkel, "Ben de her gün bu konuda tutkulu bir konuşma yapmadım" dedi.

Merkel, 2015'te Minsk barış anlaşmasının imzalanması gibi Rusya ve Ukrayna'ya yönelik kararlarını bir kez daha savunarak, "Tam olarak böyle bir savaşı (Rusya’nın Ukrayna savaşı) engelleme girişimiydi" ifadesini kullandı. Ukrayna'dan gelen eleştirilere karşı Merkel, "[Anlaşmanın] işe yaramaması, girişimlerin yanlış olduğu anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

'Savaşlar müzakere masasında biter'

Rusya-Ukrayna savaşının nasıl biteceği sorusu üzerine Merkel, "Savaşlar müzakere masasında biter" ifadesini kullandı. Merkel, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Şansölyesi Olaf Scholz, ülkesinin NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyacaklarını açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı. (AA)