Merkel: Gorbaçov hayatımı değiştirdi

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Mihail Gorbaçov'un hayatını "temelden" değiştirdiğini söyledi.

Merkel, “Gorbaçov dünya tarihini yazdı. Tek bir devlet adamının dünyayı nasıl daha iyi hale getirebileceğini örnekledi ve 1990'da Almanya'nın barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini mümkün kıldı." dedi.

Sosyalist bloğun parçası olan Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) doğumlu Merkel gençliğinin çoğunu orada geçirdi.

Merkel şu ifadeleri kullandı:

“1989'da ben ve DDR'deki birçok insanın yaşadığı korkuyu hala hissedebiliyorum, 1953'te 'Biz insanız' ve daha sonra 'Biz bir insanız' dediğimiz zaman olduğu gibi, tankların tekrar inip inmeyeceğini merak ediyorumdum. O zaman, 1953'ten farklı olarak, hiçbir tank yuvarlanmadı, ateş edilmedi.”

Merkel, “Ayrıca, [Gorbaçov] yeniden birleşmiş bir Almanya'nın NATO üyesi olmasına izin verdi” dedi.

Merkel, “Mikhail Gorbaçov da hayatımı temelden değiştirdi. Bunu asla unutmayacağım" diye ekledi.

Merkel, 16 yıl boyunca Almanya'yı yöneterek ülkenin en uzun süre görev yapan ikinci şansölyesi oldu.