Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 39 mülteci için tahliye çağrısı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta, yaklaşık 39 mültecinin 14 Temmuz'dan bu yana mahsur kaldığı, adacıkta mahsur kalan mültecilerden olan Baida'nın geçen hafta İngiltere'deki bir yayın kuruluşuna ulaşarak ses kayıtları ve videolar göndermesi üzerine ortaya çıkmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Baida, yiyecek ve su erişimlerinin olmadığını, tıbbi imkanların da bulunmadığı adada biri 5 yaşında bir çocuk olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 yaşındaki bir kız çocuğunun da acilen tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Yardım örgütleri tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, adadaki 39 kişiden 12'sinin çocuk olduğu da kaydedilmişti.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Yunanistan-Türkiye sınırında, Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan 39 Suriyeli mültecinin tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Daha önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de sosyal medya üzerinden, mahsur kalan mültecilerin güvenliği konusunda kaygı duyduklarını bildirerek Türkiye ve Yunanistan'a yardım çağrısı yapmıştı.

Yunanistan kendi topraklarında olmadığını söyledi

Yunanistan Göç Bakanı Motis Mitaraki bir açıklama yaparak, kendi topraklarında olmadığını söylediği nehir üzerindeki bu adacıkta kimsenin görünmediğini söyledi. Bakan konuyla ilgili olarak Türk makamlarını uyardıklarını da ekledi.

Reuters ise Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın konuya dair soruları yanıtlamadığını yazdı.

'Geri itilmesi yönteminin ne kadar zalimce olduğunu sergiliyor'

Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin Yunanistan temsilcisi Dimitra Kalogeropulo "Her iki taraftaki sorumlu makamları bu insanlara yardım ederek, bu adacıktan, güvenli bir yere tahliye etmeye ve tam ve adil bir iltica başvurusu imkanı sunmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Yardım kuruluşu IRC nehir üzerindeki adacıktaki 9 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun çok kritik olduğunu ve derhal tıbbi müdahale gerektiğini de belirtti.

Kalogeropulo "Meriç sınırındaki son durum, Avrupa çapında sınırlarda uygulandığını bildiğimiz mültecilerin geri itilmesi yönteminin ne kadar zalimce olduğunu sergiliyor" diye konuştu.