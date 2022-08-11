Merdan Yanardağ'dan Muharrem İnce'ye: Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum

Halk TV, KRT ve TELE1'e ilişkin CHP ve İYİP'ten düzenli para aldıkları iddiasında bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan yanıt geldi.

"Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı" diyen Yanardağ'ın bu sözlerini bir video çekerek yanıtlayan İnce, "Sana bir soru. CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İYİ Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et bakalım almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık. Önce bunu açıkla, tetikçiliği bırak" dedi.

Bu sözlere tepki gösteren Yanardağ, "Senin gibi, gündeme girmeye çalışan ve siyasetten tükenmiş birini muhatap almam. Hadi başka kapıya.. Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum. Şerefi olan, o seçim gecesi milyonlarca insanı yüzüstü bırakmaz, söz verdiği gibi meydana, milletin karşısına çıkardı.. Sen önce o gecenin hesabını ver. Biz ciddi iş yapıyoruz, soytarılık değil. İktidarı, gerici ve yandaş medyayı bırakıp bağımsız haber kanallarına iftira atma" ifadesini kullandı.