Merdan Yanardağ’dan ‘Konser kaydım TELE1’de yayınlanmasın’ diyen şarkıcı Karsu’ya tepki

TELE1 yılbaşı nedeniyle hazırladığı programda şarkıcı Karsu’nun İBB için verdiği konserden bir bant yayınlamak istedi.

Bunun için izin isteyen TELE1’e, Karsu’dan menajeri aracılığıyla “Yayınlanmasını istemiyorum” yanıtının verildiği öğrenildi.

TELE1’de yer alan habere göre, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Karsu’nun bu tavrına ’18 Dakika’ programında tepki gösterdi.

Yanardağ, “Üzüldüm ve şaşırdım. Genç bir sanatçı kendisini kırmak ve üzmek istemem. Sadece troller sosyal medya üzerinden bazı saldırılarda bulunacak diye böyle bir tavır almayı yadırgadığımı söylemek isterim” dedi.

Yanardağ, “Bu su içtiği kuyuya tükürmek anlamına gelir. Kendisini severek dinlerim ama Karsu gibi sanatçılara şunu hatırlatmak isterim. Sizi var edenlere, su içtiğiniz kuyuya da dikkat edin. Genç bir sanatçı, Türkiye’deki bölünmelerin, siyasi kutuplaşmaların farkında olmayabilir. Ama kim yönlendiriyorsa menajerleri vesairesi daha dikkatli olmalıdır” ifadelerini kullandı.