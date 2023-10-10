Merdan Yanardağ'dan kendisini hedef alan Osman Gökçek'e: 'Başka kapıya'

Hukuksuz bir biçimde 100 gün cezaevinde tutulup 101. gününde tahliye edilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendisini hedef alan Osman Gökçek’e canlı yayında yanıt verdi.

Yanardağ şu ifadeleri kullandı:

“Beyaz TV diye bir televizyon var. Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in oğlu oranın sahibi. O kanalın nasıl kurulduğu, kaynağının nereden alındığı bile belli değil. Bület Arınç Ankara’yı parsel parsel sattığını söyledi, Erdoğan tarafından da görevden alındı, atıldı. Fakat iki aile arasında bir anlaşma var galiba oğlu Osman Gökçek’i milletvekili yaptı.

‘Nerelerden eğitim aldığına bakalım’

Benim tahliye edilmemi kaldıramamış beyefendi. Bir kere bilgisiz, görgüsüz, zavallı bir adam. Saldırgan. Efendim ben terör sevicisiymişim. Bu kavramlardan da habersiz. Bilgisi eksik, görgüsü eksik, eğitimi eksik. Nerelerden eğitim aldığına bir bakalım; bir tweeti var. Kim terör örgütüyle ilişkiliymiş göreceğiz. Ne diyor: Ben Samanyolu Koleji’nden mezun oldum, Fetullah Gülen hocamız çok saygı ve sevgi duyduğum değerli bir büyüğümdür. Kimi mentionlamış? Emre Uslu’yu. Kim bunlar? Birisi Fetullahçı terör örgütünün lideri, öteki de onun operasyon kanadındaki bir isim.

Beyaz TV’nin kaynağının nereden geldiği bile değil. Melih Gökçek belediye başkanlığına aday olduğu zaman orta halli bir aile yapısına sahipti. Bugün Ankara’nın en zengin ailelerinden biri. Osman Gökçek’in babası.

‘Senin birikimin benimle tartışmaya yetmez’

Osman Gökçek, senin bilgin, görgün, birikimin, müktesebatın benimle tartışmaya yetmez. Ben kimseye aşağılamak veya küçük görmekten yana değilim ama bizim yurtseverliğimizi sakın tartışmaya kalkmayın. Bu ülkede kontrgerillanın, NATO’nun, Amerika’nın çocukları bizim yurtseverliğimizi sorgulayamaz.

Biz Amerikan 6. Filosu’na karşı ‘Bağımsız Türkiye’ sloganıyla yürürken senin ağabeylerin 6. Filo önünde secde ettiler. Kimse bizim yurtseverliğimizi sorgulamasın. Önce baban parsel parsel sattığı Ankara’nın hesabını versin. Osman Gökçek sen benim muhatabım değilsin, hadi sen başka kapıya. Önce siz Ankara’yı nasıl parsel parsel sattınız onun hesabını verin. Melih Gökçek Bülent Arınç’a versin hesabını. Sahibi olduğun televizyon kanalının kaynağını bir açıkla, ondan sonra gel benimle bunları tartış. Ben mahkemeyle hesaplaştım.

Yolsuzluk batağına batanlar, Ankara’yı parsel parsel satanlar, FETÖ’nün okullarından mezun olup övgüler yağdıranlar kimsenin yurtseverliğini tartışamaz. Bu son verdiğim cevaptır benim muhatabım değil zaten.”

Osman Gökçek arayıp tehdit etmeye çalıştı

Yayında Gülen cemaatiyle bağlantıları ortaya dökülen Osman Gökçek, yayın sonrası telefon ederek Merdan Yanardağ’ı tehdit etmeye kalktı. Merdan Yanardağ “Fetullah Gülen’e övgüler düzen sen ve Ankara’yı parsel parsel sattığı söylenen baban bütün bunların hesabını verecek, hadi başka kapıya” dedi. Bunun üzerine Osman Gökçek telefonu kapattı.

Gülen güzellemeleri yapmıştı

Osman Gökçek daha önce sosyal medya hesabından Fetullah Gülen’in okulunda okuduğunu yazıp övgüler sıralamıştı. Gökçek paylaşımında, “Ben Samanyolu Koleji’nden mezun oldum, Fetullah Gülen hocamız çok saygı ve sevgi duyduğum değerli bir büyüğümdür” yazarak cemaatçi Emre Uslu’yu etiketlemişti.