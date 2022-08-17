Merdan Yanardağ'dan İnce'ye: 'Sarayın yeni muhbiri yine kıvırmış'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşananları anlatacağını duyurmuştu.

İnce bugün yaptığı açıklamada, ''Ben seçim gecesi yalnız değildim. Engin Altay yanımdaydı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yanımdaydı. Tanju Özcan yanımdaydı. Hasan Akgün yanımdaydı, 50-60 kişi hep birlikteyiz. Adam 2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 2014, 2015’te iki seçim kazandı. 2016 referandumunu da 2017 referandumunu da kazandı. Adam kazandı değil, ama sallandı'' demişti.

İnce: Türkiye’de gazetecilik yapılmıyor

İnce açıklamalarında ayrıca TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı da hedef aldı.

Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ın 2018 genel seçimlerini kastederek “Gel seçim gecesini konuşalım" çağrısına yanıt verdi.

İnce, “Türkiye’de ne yazık ki gazetecilik yapılmıyor. Türkiye’de siyaset kutuplaştı medya da kutuplaştı. İktidar medyası kamudan fonlanıyor. Bunlara yandaş medya diyoruz. Bir de bunun yanında sol havuz medyası var. Bunlar da Hazine ve belediye kaynaklarından geçiniyorlar. Bana ‘Sarayın muhbiri’ diyor. Partinin kayıtlarını açayım hesaplarımı görsünler” dedi.

'Beni kanalına çıkar Merdan'

İnce açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben bu kadar anlattım inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Seçim gecesi neredeymişim açıklayalım. Bunu yapabilir misin yapamazsın. Diğer kanallara sesleniyorum, çağırın konuşalım. Ya bunu yapın ya da iftira atmaktan vazgeçin. Ben 'Bu isimlerle beraber çıkalım' diyorum. Suskunluklarını anlamış değilim. Tanju Özcan, ‘İnce’nin dedikleri yüzde 99 doğru’ dedi, diğerleri de açıklasın. Benim çözümüm bu. Sıkıyorsa, çağırıp konuşturacaksın, benim arkamdan sallamayacaksın."

Yanardağ'dan İnce'ye yanıt

İnce'nin açıklamalarına Merdan Yanardağ sosyal medya hesabından yanıt verdi:

''Sarayın yeni muhbiri yine kıvırmış.. Seçim gecesi neden halkın önüne çıkmadığını yine açıklamamış. Biz nerede olduğunu biliyoruz, halkın karşısına neden çıkamadın, onun hesabını ver. İhanetini örtmek için, yine bana saldırmaya kalkmış. Hadi başka kapıya'' diyen Yanardağ şu ifadeleri kullandı:

'Uyanık... 'Yanımda milletvekilleri vardı yerim belliydi' demiş. Yerini biz de biliyorduk. Ne yaptığını zaten yanındakiler anlattı. Lüks oteldeydin. Neredeydin derken, halkın karşısına neden çıkmadın, ülkeyi neden yüzüstü bıraktın, onu soruyoruz! Dedik ya; soytarılığın lüzumu yok!"