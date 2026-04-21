Merdan Yanardağ'a bir de 'kara para aklama' iddiasıyla soruşturma

24 Ekim akşamı saatler 19:30’a yaklaşırken TELE1 Ana Haber bülteni sürerken kanala baskın yapıldı. Henüz Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanmamışken bile, kanala el konuldu. Ekranda TELE1’in duyulan son sözü, “Yalanlara teslim olmayın”dı. Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimi kanala kayyım olarak atandı. Şimdiyse TELE 1'in satış süreci resmen başlatıldı.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra 24 Ekim'de başlatılan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ü kapsayan casusluk iddianamesinden, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için ek bir soruşturma dosyası daha açıldığı ortaya çıktı.

Üzerinde gizlilik kararı bulunan soruşturmada hazırlanan iddianame, 18 Şubat tarihinde mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Önce Merdan Yanardağ’ın BirGün’deki köşesinden duyurduğu, sonra Onlar TV’de gazeteci Barış Terkoğlu’nun ayrıntılarını paylaştığı “kara para” soruşturması 2 Şubat tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu aldığı kararla açıldı.

Yanardağ’a suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlaması yöneltilirken, mevcut casusluk dosyasından ayrılması kararı verildi.

Soruşturmayla ilgili Yanardağ ve avukatları da bilgi sahibi değil. Avukatlarından Selin Nakıpoğlu’nun verdiği bilgiye göre dosya 24 Eylül 2025 tarihinde diğer dosyadan ayrıldı.

Avukatları Selin Nakıpoğlu ve Bilgütay Hakkı Durna o günden bugüne ulaştıkları başka bir bilgi olmadığını söylüyor. “Casusluk” iddianamesinin boşluğu karşısında Yanardağ’a yönelik “yedek” bir soruşturma başlatılma ihtimali üzerinde duruyorlar.