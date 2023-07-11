Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame reddedildi

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek"le suçlanarak tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında savcılığın hazırladığı iddianameyi reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "suçu ve suçluyu övmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmıştı. Yanardağ tutuklanmıştı.