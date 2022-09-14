Mercedes kaynıyor: İşçilerden ek zam talepli eylem

İstanbul Esenyurt Hoşdere’de bulunan Mercedes Benz otobüs fabrikasında çalışan işçiler Toplu Sözleşme zamanında yapılan zamların yetersiz olduğu için yemekhanede çatal kaşıkları masalara vurarak eylem yaptı.

Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) dolayı işçilerin sendikaya tepkileri giderek artıyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, TİS imzalanması sonrası hiçbir ses çıkarmamasından dolayı sendikadan ayrılanların olduğunu belirtti.

Önceki gün sabah ve akşam vardiyalarında yemek saatinde işçiler yemekhane çatal kaşıkları masalara vurarak eylem yapıldığını aktaran işçiler, ücretlerin iyileştirilmesi için ek zam talep ettiklerini ifade etti.

'Eylem yapmak suç' diyerek tehdit ettiler

Fabrika yönetiminin işçilere "fabrikada eylem yapmanın suç olduğunu" söyleyerek tehdit edildiklerini iddia eden işçiler, sendikadan ayrılmak isteyen işçiler olduğunu belirterek ücretlerinin iyileştirilmesi için birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

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