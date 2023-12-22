Mercedes Benz Hoşdere Otobüs Fabrikasında iş cinayeti

İstanbul Mercedes Benz Hoşdere Otobüs Fabrikasında geçtiğimiz hafta sonu bir iş cinayeti gerçekleşti.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, çok sayıda taşeron işçinin çalıştığı fabrikada, taşeron firmaya çalışan ve ek mesai yapmak için fabrikaya gelen işçilerden biri, mal taşımak için kullanılan araçlardan birinin altında kaldı.

Teknik sorunları olduğu konuşulan araçlardan biriyle gerçekleşen olayda freni tutmayan aracın işçiye çarpması sonucunda, işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden işçinin emekli ve isminin Arif olduğu tespit edildi.

Patronların Ensesindeyiz'den yapılan açıklamada, fabrikada olayın herhangi bir açıklama yapılmaksızın sessizce geçiştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, sürecin takipçisi olunacağı ve olayın üzerinin kapatılmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.