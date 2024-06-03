Meralar patronlara peşkeş çekiliyor: Köylüyü sütsüz bırakıp süt sağma makinası teklif ettiler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde verimli mera alanları, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için patronlara peşkeş çekildi.

90 hektarlık arazinin çevresindeki köylerde yaşayanlar, hayvanlarını otlatacak tüm alanların sessiz sedasız satılmasına itiraz ediyor. Halk, şirketlerin "sus payı" olarak sunduğu "yatırımlara" da tepkili.

'Okul yapmak şirketin işi mi?'

Proje alanı AKP'nin gözde müteahhitlerinden Kalyon'un da aralarında olduğu 5 şirket arasında paylaştırılmış durumda. Projenin yapımı devam ederken, şirketler köylüleri ikna etmeye çalışıyor.

soL'a konuşan köylüler, proje karşılığında vaat edilen yatırımların şirketin görevi olmadığını söylüyor:

"Şirketler gelmiş diyor ki eğer bu sürece olur derseniz size okul yaparız, yol yaparız, cami yaparız, süt sağma makinaları hediye ederiz. İyi de size ne okuldan, yoldan. Okul yapmak, yol yapmak devletin işi, belediyenin işi. Siz devlet misiniz? Süt makinası dağıtacaklarmış. Dalga geçiyorlar köylülerle. Burada hayvancılık bittikten sonra bana süt sağma makinası hediye etsen ne olacak etmesen ne olacak. Ben hayvanlarımı meralarda otlatamadıktan sonra nasıl besleyip büyüteceğim?"

Arazinin bir bütünlük arz etmediğini ifade eden köylüler, "Özel tapulu alanları baypas ederek bir proje alanı oluşturmuşlar. Önceliği hayvancılıkla uğraşan köylülere değil firmalara vermişler" diyor.

'Köylünün haberi olmadan sattılar'

Söz konusu alanda hayvancılık yapan birçok köy mevcut. Sorun Viranşehir'e bağlı Göncük ve Dereli mezralarının yanı sıra Kadıköy ve Düzlük mezralarını da kapsıyor.

Araziye güneş panelleri yerleştirmek için çalışmalara başlandığını ifade eden köylüler, projeye daha önce Viranşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan toplantılarda itiraz ettiklerini dile getiriyor.

Hazine malı görünen meralık alanların satışının oldu bittiye getirildiğini aktaran köylüler, süreci şöyle anlatıyor:

"Amaçları bu şirketleri buralara peşkeş çekmek. Mesela deselerdi ki biz burayı özelleştireceğiz, belki tüm köylüler bir araya gelip köylüler olarak satın almayı düşünürdük. En azından hayvancılığın devam edebilmesi için bir kısmını böyle yapmak istedik. Ama sessiz sedasız köylünün haberinin olmadığı anda satmışlar. İş makinalarını görünce anladık sürecin tamamlandığını."

Meralar olmazsa köylerin boşalacağını söyleyen bölge halkı, "Böyle giderse köylüler hayvanlarını satıp başka bir işe bakacak" diyor.

Hayvancılık yetersiz derken meraları satıyorlar

Bahsi geçen köyler Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır üçgeninde yer alan Karacadağ bölgesinin verimli arazileri üzerine kurulu. Burada binlerce küçük baş hayvan ve yüzlerce büyükbaş hayvanın üretimi yapılıyor. Bir yandan hayvan ithalatı yapılırken diğer yandan hayvancılığı bitirecek adımlar atıldığına dikkat çeken köylüler, projenin durdurulmasını istiyor:

"Ülke bir yandan Avrupa'dan canlı hayvan satın alıyor bir yandan da buradaki meraları GES projesi için satıyor. Burada nereden baksan 10 bine yakın küçükbaş hayvan vardır. Ben mesela şöyle bir düşünüyorum 5 bin küçükbaş hayvan garanti var şu an. Bu kapasite arttırılabilir. Yüzlerde büyükbaş hayvan vardır. En az 500 tane var. Şimdi bu saatten sonra bu hayvanları otlatacak mera alanlarımız artık yok. Burada resmen hayvancılığı bitirdiler."