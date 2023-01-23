Meral Akşener’le ilgili Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Hazırlıklarını yap’ 

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “15. Cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap” teklifi götürdüğünü öne sürdü.

Selvi’nin bugünkü köşesinde yazdığı iddiası şöyle:

''Kılıçdaroğlu’nun tüm baskılarına rağmen İmamoğlu 15 ili aşkın yurt gezilerine başladı. İlki Kastamonu’ydu. Sırada Sivas, Tokat, Erzurum, Erzincan, Malatya, Ordu gibi yerler var. Bir ara İstanbul’a da uğrayacakmış. İstanbul Belediye Başkanı yurt gezisine niye çıkar? Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün. Kastamonu konuşmasını izledim. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başlatmış. Bir de seçim müziği yaptırmış. Öyle, “Kılıçdar, Kılıçdar, Kılıçdaroğlu” tarzında değil. Marş şeklinde düzenlenmiş. “İmamoğlu halkın yürekli sesi, eğilmez başı” diyor. “O gün gelecek, o gün gelecek” diye bir nakaratı var. Bence marş şeklinde değil de rock tarzında bir parçayı seçse daha akılcı olurdu. Gençlerin Ekrem abisi çağrışımı yapardı. Ben şarkının nakaratına takıldım. “O gün”, peki o gün hangi gün?

Aktaracağım kulis, ‘o gün’le ilgili. İmamoğlu cephesinden yansıyan kulise göre, o gün bu seçim değilmiş. Ben 14’üncü cumhurbaşkanı olmak için mücadele ettiğini düşünüyorum ama Meral Akşener’in, “Ekrem, sen 15’inci Cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap. İki yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun” dediği söyleniyor. Ben Ekrem İmamoğlu’nun seçim çizmelerini giyip Kastamonu seferine çıkması nedeniyle kulislerde konuşulanları aktarıyorum.''