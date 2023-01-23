Uysal isim verdi: Kazanacak aday olduğunu düşünüyorum  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle siyaset gündemi hareketlenirken, altılı masanın da gelecek ay adayını açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal," Siyasetin bir zamanlaması var. Tayyip Bey bugünden kendince seçim takvimini ilan etti ama resmi ilana kadar bile hatırı sayılır bir zaman var" dedi. Uysal'ın sorulara verdiği yanıtlar özetle şöyle:

30 Ocak’ta halk somut olarak ne öğrenecek, ekibi kadroyu kim ne iş yapacak bir açıklık getirilecek mi?

Kamuoyu daha çok şahıslar ve makamlar üzerinde duruyor. Ben onu şuna benzetiyorum; maçlar oynanırken lig dönemi çok ilgi çeker ama transferler daha çok ilgi çeker.

Ama maçlardan önce ilk 11’i bir an önce öğrenmek isteriz...

Elbette. O noktada aday ve adayla birlikte topyekün devleti yönetecek bir kadro, paket programla milletin önüne çıkmak önemli. Türkiye ‘nin can yakıcı meseleleri var. Bugün seçim ekonomisi uygulanıyor ve halının altına süpürülen bütçeyi, MB’nin rezervlerini, verileri TÜİK eliyle makyajlıyorsunuz ama saç kesilip önüne döküldüğünde gerçeklerle karşı karşıya kalacağız. İlkelerin yansıdığı ama somut planın olduğu, belirli zamanlarda ne hedefleniyor gibi nokta atışı birçok işin de açıklandığı bir çerçeve ortaya koyacağız.

İsim beklemeyeceğiz yani...

Siyasetin bir zamanlaması var. Tayyip Bey bugünden kendince seçim takvimini ilan etti ama resmi ilana kadar bile hatırı sayılır bir zaman var.

Altılı masada Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazı olmayan en net isim olarak görülüyorsunuz. Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanacak aday’ olduğunu düşünüyor musunuz?

Elbette düşünüyorum. Altılı masa ortak bir iradeyle, aday, kadro, program ile enerjimizi sahaya yansıttığımızda Türkiye’nin geldiği nokta, bu iktidarın uyguladığı ve adına keyfi rejim dediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine desteğin minimumlara düştüğü bir süreçteyiz. Bu süreçte işsizlik çift haneli duruma gelmiş, enflasyon gerçeğiyle vatandaşımız yüz yüze. Toplumsal muhalefete düşen ve ona liderlik yapması gereken bizlere düşen, maksimum düzeyde bu itirazı sandığa taşımak. Elbette ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Doğru olan, bu süreci bir siyasi akılla, birikimle yönetecek icracı iddiası olan bir isim. Geçmişte olduğu gibi yani ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin. Muhalefetin çok alternatifi olduğunu da düşünüyorum ama bu adaylar içinde Kılıçdaroğlu en kuvvetli olanlardandır.

Belediye başkanlarının adaylığına nasıl bakarsınız?

elbette siyasi misyon yüklenir, bu tabiidir. Böyle bir beklenti, PR, kamuoyu bilinirliği çok çok önemli ama siyasette terazinin iki kefesi yok 80 tane kefesi var. Çok ileri bir şey söylemek istemem ama aidiyetlerinin olduğu siyasi partileri o değerlendirmeleri yapar.

Kemal beyin adaylığı için sayın Akşener’in ikna edilmesi mi gerekiyor?

Bu süreçte partiler kendi aralarında belli bir değerlendirme yapacak ve ortak akıl oluşturulacak. İsimler için bir değerlendirme yapmak istemem.

Aday ne zaman açıklanacak?

Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum.

HDP’nin aday çıkarması altılı masayı nasıl etkileyecek?

Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Türkiye’nin koca bir demokrasi sorunu var. HDP seçmeni de o noktada sağ duyuyla hareket edecektir. Kim ne yaparsa yapsın önümüzdeki süreçte muhalefetin temel yürütücüsü altılı masa ile ortaya çıkmış iradedir.