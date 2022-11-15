Meral Akşener'in 'kapalı' toplantısında konuşulanları açıkladı

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in Adana'da patronlarla yaptığı kapalı toplantıda konuşulanları aktardı.

TV100 yazarı Yarkadaş,“Meral Akşener’in medyaya yansımayan bir görüşmesinden bahsedeceğim. Meral Akşener, Adana’da Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale’nin de olduğu bir kapalı ekonomi toplantısı yaptı” dedi.

Yarkadaş, söz konusu toplantıda konuşulanlara ilişkin ise şu aktarımı yaptı: “Adana’nın önde gelen 50 iş insanı katıldı. Meral Hanım ‘Sizden rica ediyorum basınla bilgi paylaşmayın’ diyor. Bir iş insanı arkadaşımla bu toplantının içeriğini konuştum. Meral Hanım’a ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP ile aranızda gerginlik var mı?’ sorusu yöneltiliyor. ‘Kemal Bey benim ağabeyimdir. Ben Kemal Bey’i ağabeyim olarak görüyorum. Ben bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın diyor.’ diyor.”