SDG'den İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırıya dair, "Güçlerimizin İstanbul saldırısıyla ilgisi yok" açıklamasını yaptı.



Abdi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Güçlerimizin İstanbul bombalamasıyla hiçbir ilgisi olmadığını teyit ediyor ve güçlerimizi bununla suçlayan iddiaları reddediyoruz. Kayıpların ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.