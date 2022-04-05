Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tavrınız nasıl olur?' sorusuna yanıt

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Az Önce Konuştum' programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

"Kemal Bey’in adaylığı önünüze gelirse sizin tavrınız nasıl olur?" sorusuna yanıt veren Akşener, "Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Elbette reddedilemez ama benim adaylıktan feragat etmek, vazgeçmek, önceden bunu ilan etmek isteğimin arka planında tek adayla gitme talebinin olduğunu söylemeye çalıştım. Birden fazla adayla gidildiğinde gerçekten önce birbirinizle rekabet ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

"Kılıçdaroğlu olsa seçilir mi sizce?" soruna da yanıt veren Akşener "Herkesin ittifak ettiği bir kişi niye seçilmesin? Bütün herkesin ittifak ettiği bir aday niye seçilmesin? Hepimizin fevkalade güzel çalıştığı bir sistem. Elbette seçilir. 13. cumhurbaşkanı kesinlikle Millet İttifakı'nın olacak. Ama bir şey var gözden kaçan. Bu sistemin değişmesi için bir onu alacağız, bir de mecliste makul bir çoğunluk alacağız. 301 alacağız, 360 alacağız, mümkün olursa 400 alacağız. Onun da çalışmasının yapılması gerekiyor" dedi.

İmamoğlu ve Yavaş yanıtı

Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığına adaylığına dair görüşünün sorulması üzerine, "Her iki arkadaşımızın da popülaritesine büyük bir saygı duyuyorum. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın sistem içerisinde adaylığına dair bizim ‘hayır olmaz' diye bir durumumuz yok. Sayın Kılıçdaroğlu yani 6 masadaki genel başkanın inisiyatifine bıraktı işi. Dolayısıyla o masadan çıkacak olana hepimiz uyacağız. Herkes de orada fikrini söyleyecek. Bu fikirler X, Y, Z bir kişi söylendiği takdirde tabii partilerimizle biz bunu konuşacağız" diye konuştu.