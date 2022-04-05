Meral Akşener partisinin oy oranını açıkladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında partisinin oy oranına ilişkin konuştu.

"Biz hiç özel anket yaptırmıyoruz. Yedi gruba aboneyiz. Onlarda çıkan her anket sonucu size de geliyor bize de geliyor. Sadece bu" diyen Akşener, "Türkiye geneli 17,5'tu. Bekir Ağırdır'ın abonesiyiz biz. Bize oradan gelen bu şekilde. İstanbul'a özel yaptırmıştık. Bize ait yani o. 17,5'tu sayın Ağırdır'da. Şimdi bugün bir sosyal medyada gördüm. ORC'nin orada da yüzde 17'yiz. Yani bu ay sanırım, mart sonu nisan başı yüzde 16-17 arasında görünüyoruz. İnşallah haziran ayı sonuna kadar belli bir ivmeyi yakalayabiliriz" ifadesini kullandı.