Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV’de İlker Karagöz’ün konuğu oldu. Akşener, "6 masada çatlak yok" diye konuştu.

Akşener "Aday liderler masasından mı olacak?" sorusuna da "Evet karar masadan çıkacak. Orası bir ortak akıl platformu" yanıtını verdi.

Yeniçağ'ın haberine göre Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı ifade ettim. Başbakan adayı olacağımı söyledim. 31 Mart'ta CHP ile birlikte seçime gitmek ve teklifin onlardan gelmesi seçmeni tekrar ayaklandırmak içindi... Derdim parlamenter sisteme dikkat çekmekti. Hâlâ tek adaylığa gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Aday mı sistem mi?

-Kazanacak bir aday. Parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayacak bir adam. Devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. Millet İttifakı'nın adayı olacak. Olması gereken bu.

Tunç Soyer'in sözleri sizi rahatsız etti mi?

-Atatürk'ün sözlerini hüküm cümlesi olarak kurduğu için bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu'yla randevulaşma var mı?

-Kılıçdaroğlu ben dahil 5 lideri ziyaret edecek. Görüşme kesin ama tarihi bilmiyorum.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması? (AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki "2002'deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor. Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu? Bugün bunlar 3 misli, 4 misli daha fazla alınabilir hale geldi")

Özhaseki'nin gerçeklikle bağlantısı kopmuş. Asıl mevzu bu ucube sistem bir Saray hayatı yarattı. Bir paralalal dünyada yaşıyorlar. Onun dediklerine psikologlar bakmalı.

(EYT) EYT'de bir çözüm önerisi sunduk biz. Dernek yöneticileriyle birlikte çalıştık. Kamuoyuyla da paylaştık.