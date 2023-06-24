ATO Congresium’da gerçekleştirilen İYİP 3. Olağan Kurultayı tamamlandı.
Akşener, tek aday olduğu kurultayda 1151 delegenin 1127 geçerli oyunu aldı ve yeniden genel başkan seçildi.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
İYİP'in 3'üncü Olağan Kurultayı'nda yapılan seçim ile Meral Akşener tekrar genel başkan seçildi.
Haber Merkezi
ATO Congresium’da gerçekleştirilen İYİP 3. Olağan Kurultayı tamamlandı.
Akşener, tek aday olduğu kurultayda 1151 delegenin 1127 geçerli oyunu aldı ve yeniden genel başkan seçildi.