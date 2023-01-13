Meral Akşener taburcu oldu

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener dün gece, kalbinde çarpıntı ve ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener, biraz önce taburcu oldu.

Akşener, açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA



İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, hastane önünde Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Akşener'in yoğun bir tempoyla çalıştığını ifade eden Zorlu, bu süreçte Akşener'in yorulduğunu dile getirdi.

Zorlu, "Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek" dedi.