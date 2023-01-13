İYİP Genel Başkanı Meral Akşener kalbinde çarpıntı ve ritim bozukluğu nedeniyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti. Hastaneye gelen Kılıçdaroğlu, Akşener'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Şu ifadeleri kullandı:

"Sayın genel başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlarım da durumunun iyi olduğunu söylediler. Malumunuz yoğun bir siyasi gündemimiz var. Doktorlar görüşmemize izin vermiyorlar. Doğru da olmaz bu aşamada."