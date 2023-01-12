Altılı Masa'da yer alan partilerin genel başkanlarından Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in kalbinde çarpıntı ve ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından Altılı Masa'da yer alan kimi partilerin genel başkanları 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
Deva Partisi Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu tarafından Akşener'e ilişkin mesaj yayımlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından henüz mesaj yayımlanmadığı görüldü.
Altılı Masa'da yer alan partilerin genel başkanları tarafından yayımlanan mesajlar şöyle:
- Ali Babacan: "Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e acil şifalar diliyorum. Meral Hanım'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."
- Ahmet Davutoğlu: "Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e acil şifalar diliyorum."
- Gültekin Uysal: "Geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener hanımefendiye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimi iletiyorum."
- Temel Karamollaoğlu: "Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldım. Bir kez daha kendisine ve İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."