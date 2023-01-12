Altılı Masa'da yer alan partilerin genel başkanlarından Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in kalbinde çarpıntı ve ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından Altılı Masa'da yer alan kimi partilerin genel başkanları 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Deva Partisi Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu tarafından Akşener'e ilişkin mesaj yayımlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından henüz mesaj yayımlanmadığı görüldü.

Altılı Masa'da yer alan partilerin genel başkanları tarafından yayımlanan mesajlar şöyle: