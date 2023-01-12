Hastaneye kaldırılan Akşener'in durumuna ilişkin İYİP'ten açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener kalbinde çarpıntı ve ritm bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da Güven Hastanesi'ne kaldırılan Akşener'in müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İYİP'ten açıklama

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in yarın hastaneden taburcu olmasının planlandığını duyurdu.

Zorlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.

