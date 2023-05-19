14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimlerinin ardından ilk kez konuşacak olan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener yarın açıklama yapacak.
Akşener parti genel merkezinde saat 13.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.
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Meral Akşener seçimden sonra ilk kez konuşacak
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, yarın saat 13.00'de parti genel merkezinde bir açıklama yapacak
Haber Merkezi
14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimlerinin ardından ilk kez konuşacak olan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener yarın açıklama yapacak.
Akşener parti genel merkezinde saat 13.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.