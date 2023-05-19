Meral Akşener seçimden sonra ilk kez konuşacak

14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimlerinin ardından ilk kez konuşacak olan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener yarın açıklama yapacak.

Akşener parti genel merkezinde saat 13.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.